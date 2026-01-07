La Compagnie Péricard présente Les Années 70 + Show Mike Brant THÉÂTRE LE RHÔNE Bourg-lès-Valence

La Compagnie Péricard présente Les Années 70 + Show Mike Brant

THÉÂTRE LE RHÔNE 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date :

Début : 2026-03-22 15:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

LES ANNEES 70 SHOW MIKE BRANT avec Claude ARENA sosie de Mike Brant

2 h 00 de spectacle en direct avec une mise en scène exceptionnelle sur les meilleurs succès de ces 15 dernières années.

15 artistes sur scène avec musiciens, chanteuses et chanteurs.

THÉÂTRE LE RHÔNE 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 08 10 23

English :

THE 70S MIKE BRANT SHOW with Mike Brant look-alike Claude ARENA

a 2 h 00 live show with an exceptional staging of the best hits of the last 15 years.

15 artists on stage with musicians and singers.

