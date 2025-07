LA COMPAGNIE SAINT FELIX CONCERT REPLAY & CO Lieu-dit L’Enclas Saint-Félix-Lauragais

LA COMPAGNIE SAINT FELIX CONCERT REPLAY & CO Lieu-dit L’Enclas Saint-Félix-Lauragais vendredi 18 juillet 2025.

Début : 2025-07-18 20:30:00

fin : 2025-07-18

2025-07-18

Venez faire la fête le temps d’une soirée !

Concert du groupe « Replay & Co » le vendredi 18 juillet 2025 à partir de 20h30 / concert avec reprises Pop-Rock-Funk-Soul. .

Lieu-dit L’Enclas GUINGUETTE LA COMPAGNIE SAINT FELIX Saint-Félix-Lauragais 31540 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 39 91 82

English :

Come and party the night away!

German :

Feiern Sie einen Abend lang mit!

Italiano :

Venite a festeggiare per tutta la notte!

Espanol :

Ven a divertirte toda la noche

