La concentration des médias en France Mairie des 1er et 7e arrondissements Marseille 1er Arrondissement

La concentration des médias en France

Lundi 16 février 2026 de 19h à 21h.

Accueil à partir de 18h30. Mairie des 1er et 7e arrondissements 61 La Canebière Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

La concentration des médias en France constitue aujourd’hui une menace directe pour la démocratie. Lorsque l’information est contrôlée par quelques grands groupes industriels, le pluralisme des idées recule. Ce phénomène affaiblit l’indépendance des journalistes et favorise l’influence des intérêts économiques et politiques. Dans une société démocratique, l’information ne peut être réduite à une marchandise soumise à la logique du profit. L’uniformisation des discours appauvrit le débat public et limite l’esprit critique des citoyens. Elle contribue également à la méfiance croissante envers les médias traditionnels.



Face à ces dérives, le droit à une information libre et pluraliste est menacé. Il devient urgent d’interroger le pouvoir médiatique et ceux qui le détiennent. Cette conférence entend dénoncer les dangers de cette concentration excessive.





Gaêlle Cloarec



Diplômée de l’École de Journalisme et de Communication d’Aix-Marseille.

Journaliste pigiste culture et environnement, cofondatrice du média Qui Vive .https://quivive.fr/





Chloé Roulet



Aspirante journaliste spécialisée dans les sujets d’intérêt général. Entre l’EJCAM, Panthéon-Sorbonne et la Universidad de Buenos Aires, elle écrit actuellement pour Qui Vive média indépendant axé sur l’actualité et les enjeux de l’écologie à Marseille et ses alentours.

Journaliste volontaire pour Un Bout Des Médias.

Passée par Le Petit Journal de Buenos Aires La Zone d’Expression Prioritaire Bondy Blog .

Mairie des 1er et 7e arrondissements 61 La Canebière Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 52 78 67 85 upop13@free.fr

English :

Media concentration in France today represents a direct threat to democracy. When information is controlled by a handful of large industrial groups, pluralism of ideas retreats.

