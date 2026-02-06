La concierge du 5 Salle Polyvalente Le Hinglé

La concierge du 5

Salle Polyvalente Route des Granits Le Hinglé Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 15:30:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

La concierge du 5 est une musicale comédie qui nous raconte avec humour la vie dans l’immeuble où Marguerite Duras est locataire et amie de la concierge Madame Dodin. Celle-ci nous révèle les potins à tous les étages à travers textes et chansons.

A chaque locataire, essentiellement féminine correspond une chanson.

Ces chansons du début du 20e font partie d’un répertoire connu: Boris Vian, Marguerite Duras, Mac Orlan…A travers des chansons comme mon homme, le tango stupéfiant, ohé les copains… on s aperçoit que la vie de la femme n’était pas une sinécure.

Claudia Roux, comédienne et chanteuse elle a partagé sa carrière entre Paris, Colombo et Brest où elle a créé son propre cabaret, La fille de Recouvrance. Elle a enregistré avec Didier Squiban, Dan Ar Braz entre autres.

Patty Swan est chorégraphe et metteuse en scène.

Michel Devillers s’est très vite adonné au jazz et très vite connu le Showbiz, a accompagné Frankie Jordan, Sylvie Vartan…. .

