La condition Cameo Commanderie Nancy

La condition Vendredi 21 novembre, 20h15 Cameo Commanderie Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-21T20:15:00+01:00 – 2025-11-21T21:58:00+01:00

Fin : 2025-11-21T20:15:00+01:00 – 2025-11-21T21:58:00+01:00

En présence de Jérôme Bonnell, réalisateur

Cameo Commanderie 16, rue de la Commanderie, Nancy Nancy 54100 Poincaré – Foch – Anatole France – Croix de Bourgogne Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1141#showmovie?id=YS554 »}]

Avant-première – C’est l’histoire de Céleste, jeune bonne employée chez Victoire et André, en 1908. C’est l’histoire de Victoire, de l’épouse modèle qu’elle ne sait pas être. Deux femmes que tout s… Cameo Commanderie La condition