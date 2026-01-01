La condition féminine à travers un siècle de chansons populaires Salle Marcel Bouguen Plabennec

La condition féminine à travers un siècle de chansons populaires

Salle Marcel Bouguen Rue Marcel Bouguen Plabennec Finistère

2026-01-30 20:00:00

2026-01-30 21:30:00

2026-01-30

Venez assister à la conférence de Frédéric Mallégol qui analysera l’évolution de la condition féminine à travers un siècle de chansons populaires.

Un autre regard sur la chanson et sur la place des femmes dans notre société. .

