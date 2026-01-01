La condition féminine à travers un siècle de chansons populaires Salle Marcel Bouguen Plabennec

La condition féminine à travers un siècle de chansons populaires Salle Marcel Bouguen Plabennec vendredi 30 janvier 2026.

La condition féminine à travers un siècle de chansons populaires

Salle Marcel Bouguen Rue Marcel Bouguen Plabennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 20:00:00
fin : 2026-01-30 21:30:00

Date(s) :
2026-01-30

Venez assister à la conférence de Frédéric Mallégol qui analysera l’évolution de la condition féminine à travers un siècle de chansons populaires.
Un autre regard sur la chanson et sur la place des femmes dans notre société.   .

Salle Marcel Bouguen Rue Marcel Bouguen Plabennec 29860 Finistère Bretagne +33 6 62 74 96 79 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La condition féminine à travers un siècle de chansons populaires

L’événement La condition féminine à travers un siècle de chansons populaires Plabennec a été mis à jour le 2026-01-05 par OT PAYS DES ABERS