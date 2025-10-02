LA CONDITION Jeudi 2 octobre Brides-les-Bains

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-10-02 20:30:00
fin : 2025-10-02 22:30:00

2025-10-02

LA CONDITION
Avant première

De Jérôme BONNELL  
Avec Swann ARLAUD, Galatéa BELLUGI, Louise CHEVILLOTTE, Emmanuelle DEVOS, Aymeline ALIX, François CHATTOT, Camille RUTHERFORD, Jonathan COUZINIÉ, Jean-François SIVADIER et Ferdinand PIERROT
Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64  contact@brides-les-bains.com

English :

THE CONDITION
Preview

By Jérôme BONNELL
With Swann ARLAUD, Galatéa BELLUGI, Louise CHEVILLOTTE, Emmanuelle DEVOS, Aymeline ALIX, François CHATTOT, Camille RUTHERFORD, Jonathan COUZINIÉ, Jean-François SIVADIER and Ferdinand PIERROT

German :

DIE KONDITION
Vor der Premiere

Von Jérôme BONNELL
Mit Swann ARLAUD, Galatéa BELLUGI, Louise CHEVILLOTTE, Emmanuelle DEVOS, Aymeline ALIX, François CHATTOT, Camille RUTHERFORD, Jonathan COUZINIÉ, Jean-François SIVADIER und Ferdinand PIERROT

Italiano :

LA CONDIZIONE
Anteprima

Di Jérôme BONNELL
Con Swann ARLAUD, Galatéa BELLUGI, Louise CHEVILLOTTE, Emmanuelle DEVOS, Aymeline ALIX, François CHATTOT, Camille RUTHERFORD, Jonathan COUZINIÉ, Jean-François SIVADIER e Ferdinand PIERROT

Espanol :

LA CONDICIÓN
Vista previa

Por Jérôme BONNELL
Con Swann ARLAUD, Galatéa BELLUGI, Louise CHEVILLOTTE, Emmanuelle DEVOS, Aymeline ALIX, François CHATTOT, Camille RUTHERFORD, Jonathan COUZINIÉ, Jean-François SIVADIER y Ferdinand PIERROT

