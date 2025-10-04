LA CONDITION Samedi 4 octobre Brides-les-Bains
Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-10-04 10:00:00
fin : 2025-10-04 12:00:00
2025-10-04
LA CONDITION
Avant première
De Jérôme BONNELL
Avec Swann ARLAUD, Galatéa BELLUGI, Louise CHEVILLOTTE, Emmanuelle DEVOS, Aymeline ALIX, François CHATTOT, Camille RUTHERFORD, Jonathan COUZINIÉ, Jean-François SIVADIER et Ferdinand PIERROT
Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com
English :
THE CONDITION
Preview
By Jérôme BONNELL
With Swann ARLAUD, Galatéa BELLUGI, Louise CHEVILLOTTE, Emmanuelle DEVOS, Aymeline ALIX, François CHATTOT, Camille RUTHERFORD, Jonathan COUZINIÉ, Jean-François SIVADIER and Ferdinand PIERROT
German :
DIE KONDITION
Vor der Premiere
Von Jérôme BONNELL
Mit Swann ARLAUD, Galatéa BELLUGI, Louise CHEVILLOTTE, Emmanuelle DEVOS, Aymeline ALIX, François CHATTOT, Camille RUTHERFORD, Jonathan COUZINIÉ, Jean-François SIVADIER und Ferdinand PIERROT
Italiano :
LA CONDIZIONE
Anteprima
Di Jérôme BONNELL
Con Swann ARLAUD, Galatéa BELLUGI, Louise CHEVILLOTTE, Emmanuelle DEVOS, Aymeline ALIX, François CHATTOT, Camille RUTHERFORD, Jonathan COUZINIÉ, Jean-François SIVADIER e Ferdinand PIERROT
Espanol :
LA CONDICIÓN
Vista previa
Por Jérôme BONNELL
Con Swann ARLAUD, Galatéa BELLUGI, Louise CHEVILLOTTE, Emmanuelle DEVOS, Aymeline ALIX, François CHATTOT, Camille RUTHERFORD, Jonathan COUZINIÉ, Jean-François SIVADIER y Ferdinand PIERROT
