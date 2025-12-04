La conditionnalité migratoire et la politique de coopération au développement de l’Union européenne Faculté de droit et de science politique Rennes Jeudi 4 décembre, 12h15 Ille-et-Vilaine

Jeudi 4 décembre 2025, l’IODE accueille Chloé Brière pour un séminaire spécial autour du thème de la gouvernance des migrations dans l’Union européenne.

### Organisation scientifique

**Intervenante :** Chloé Brière, professeure à l’Université libre de Bruxelles

**Discutantes :** Anne Hamonic, maître de conférences à l’Université de Rennes et Dédé Koumondji, doctorante à l’Université de Rennes

### Présentation

Chloé Brière, professeure à l’Université libre de Bruxelles, sera présente à Rennes du 1er au 5 décembre 2025.

À cette occasion, l’axe de recherche Intégration européenne de l’IODE organise un séminaire intitulé « La conditionnalité migratoire et la politique de coopération au développement de l’Union européenne » le jeudi 4 décembre.

Chloé Brière présentera un projet d’article co-écrit avec Johan Ekstedt (ULB) ayant pour titre original: « Conditional Commitments: Exploring the EU’s Instrumentalisation of Development Aid in Migration Governance ».

Chloé Brière est professeur de droit européen au sein du Centre de droit européen et un membre affilié de l’Institut d’éudes européennes à l’Université libre de Bruxelles. Depuis 2019, elle est titulaire de la chaire en droit européen.

### Informations

**Lieu :** Faculté de droit et de science politique de Rennes

**Contact :** Sandra Blandin, [sandra.blandin@univ-rennes.fr](mailto:sandra.blandin@univ-rennes.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-04T12:15:00.000+01:00

Fin : 2025-12-04T13:45:00.000+01:00

https://droit.univ-rennes.fr/

Faculté de droit et de science politique 9 rue Jean Macé, 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine