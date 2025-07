La Con’f Spectacle de Jongle Parvis de l’église Sainte-Catherine Villeneuve-sur-Lot

La Con’f Spectacle de Jongle Parvis de l’église Sainte-Catherine Villeneuve-sur-Lot jeudi 17 juillet 2025 18:00:00.

La Con’f Spectacle de Jongle

Parvis de l’église Sainte-Catherine 21-25 rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 18:00:00

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-07-17

Comédien, jongleur et équilibriste Gaspard a plus d’un tour dans son sac.

Comédien, jongleur et équilibriste Gaspard a plus d’un tour dans son sac.

Tout public. .

Parvis de l’église Sainte-Catherine 21-25 rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67

English : La Con’f Spectacle de Jongle

Comedian, juggler and tightrope walker Gaspard has more than one trick up his sleeve.

German :

Schauspieler, Jongleur und Seiltänzer Gaspard hat mehr als einen Trick auf Lager.

Italiano :

Il comico, giocoliere e funambolo Gaspard ha più di un asso nella manica.

Espanol :

El cómico, malabarista y equilibrista Gaspard tiene más de un as en la manga.

L’événement La Con’f Spectacle de Jongle Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-06-29 par OT Villeneuve Vallée du Lot