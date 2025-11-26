LA CONFÉRENCE CARNÉE Saint-Chély-d’Apcher
D989 Saint-Chély-d’Apcher Lozère
La Cie Gérard Gérard a obtenu la Bourse DGCA/SACD Écrire pour la Rue pour écrire sur le monde mystérieux de la bidoche. Alors, Alexandre Moisescot et Chloé Desfachelle sont parti.e.s à la rencontre des acteurs et actrices de la filière carnée chercheurs, éleveurs, bouchers, grossistes, militants, consommateurs, politiques… Leurs pérégrinations ont ainsi donné vie à plusieurs formes, dont La conférence carnée .
D989 Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie laboitecarnee@gmail.com
English :
Cie Gérard Gérard won the DGCA/SACD Écrire pour la Rue grant to write about the mysterious world of meat. So Alexandre Moisescot and Chloé Desfachelle set off to meet the players in the meat industry: researchers, breeders, butchers, wholesalers, activists, consumers, politicians? Their peregrinations thus gave life to several forms, including La
German :
Die Cie Gérard Gérard erhielt das DGCA/SACD-Stipendium Écrire pour la Rue , um über die mysteriöse Welt der bidoche zu schreiben. Also machten sich Alexandre Moisescot und Chloé Desfachelle auf den Weg, um die Akteure der Fleischbranche zu treffen: Forscher, Züchter, Metzger, Großhändler, Aktivisten, Verbraucher, Politiker? Aus ihren Reisen sind mehrere Formen entstanden, darunter La
Italiano :
Cie Gérard Gérard ha vinto la borsa di studio DGCA/SACD Écrire pour la Rue per scrivere sul misterioso mondo della carne. Così Alexandre Moisescot e Chloé Desfachelle sono partiti per incontrare le persone coinvolte nell’industria della carne: ricercatori, allevatori, macellai, grossisti, attivisti, consumatori, politici? Le loro peregrinazioni hanno dato vita a diverse forme, tra cui La
Espanol :
Cie Gérard Gérard ganó la beca Écrire pour la Rue de la DGCA/SACD para escribir sobre el misterioso mundo de la carne. Así que Alexandre Moisescot y Chloé Desfachelle partieron al encuentro de los protagonistas de la industria cárnica: investigadores, ganaderos, carniceros, mayoristas, activistas, consumidores, políticos? Sus peregrinaciones han dado vida a varios formularios, entre ellos La
