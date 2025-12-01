La conférence de Saint Vincent de Paul à Valence dans l’entre deux guerres foi et charité Médiathèque François Mitterrand Latour-Maubourg Valence

La conférence de Saint Vincent de Paul à Valence dans l’entre deux guerres foi et charité Médiathèque François Mitterrand Latour-Maubourg Valence jeudi 18 décembre 2025.

La conférence de Saint Vincent de Paul à Valence dans l’entre deux guerres foi et charité

Médiathèque François Mitterrand Latour-Maubourg 26 place Latour Maubourg Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-12-18 18:00:00

fin : 2025-12-18 18:00:00

Date(s) :

2025-12-18

La Conférence de Saint-Vincent de Paul est créée à Paris par Frédéric Ozanam et une poignée d’étudiants, en 1833, pour venir en aide aux plus pauvres.

.

Médiathèque François Mitterrand Latour-Maubourg 26 place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 56 81 79 contact@upaval.com

English :

The Saint-Vincent de Paul Conference was founded in Paris by Frédéric Ozanam and a handful of students in 1833 to help the poorest of the poor.

German :

Die Conférence de Saint-Vincent de Paul wurde 1833 von Frédéric Ozanam und einer Handvoll Studenten in Paris gegründet, um den Ärmsten der Armen zu helfen.

Italiano :

La Conferenza di Saint-Vincent de Paul fu fondata a Parigi da Frédéric Ozanam e da un gruppo di studenti nel 1833 per aiutare i più poveri tra i poveri.

Espanol :

La Conferencia Saint-Vincent de Paul fue fundada en París por Frédéric Ozanam y un puñado de estudiantes en 1833 para ayudar a los más pobres entre los pobres.

L’événement La conférence de Saint Vincent de Paul à Valence dans l’entre deux guerres foi et charité Valence a été mis à jour le 2025-08-06 par Valence Romans Tourisme