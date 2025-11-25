La conférence ensorcelante Boulevard Anatole le Braz Tréguier

La conférence ensorcelante

Boulevard Anatole le Braz Bibliothèque Tréguier Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-25 18:00:00

fin : 2025-11-25 19:00:00

2025-11-25

Une rencontre interactive pour comprendre, simplement et clairement, l’histoire de la sorcellerie.

Dates, faits, repères… tout ce qu’il faut pour y voir clair.

Et en bonus, le récit d’une Sorcière qui a marqué les esprits ! .

Boulevard Anatole le Braz Bibliothèque Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 96 97

