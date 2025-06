La conférence perchée – Parc du Grand Blottereau Nantes 22 juin 2025 17:30

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-22 17:30 – 19:00

Gratuit : non Gratuit sans inscription

Empruntant les codes de la performance, propres à l’art contemporain, et ceux de l’expérience, propres aux mondes de la science, en avril 2022, Ronan Moinet passe 7 jours, à 25 mètres du sol, dans un chêne bicentenaire. En total autonomie, et sans aucune communication humaine, il tente de percevoir le monde à la manière d’un végétal. C’est cette aventure qu’il vous racontera avec espièglerie, dans la Conférence Perchée.

Parc du Grand Blottereau Nantes 44000