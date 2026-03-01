La conférence perchée – Ronan Moinet TU-Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-24 18:30 – 20:00

Gratuit : non Gratuit, sur réservation Etudiant, Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Comment les plantes perçoivent-elles le monde ? Nous est-il possible de sortir de notre prisme animal pour toucher du doigt l’expérience végétale ?Voici les deux questions auxquelles Ronan Moinet tente de répondre avec son projet Perché. Ainsi, l’artiste Ronan Moinet a vécu 7 journées, sans interruption, au printemps 2022, en totale autonomie et à 25 mètres du sol dans un arbre de la métropole nantaise : un chêne bicentenaire (Quercus robur). Il raconte son aventure dans la Conférence Perchée.La conférence dure 1h et sera suivie d’un temps d’échange de 30 minutes avec le public.Interprète : Ronan MoinetProduction : Bruit vert

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr https://tunantes.fr/agenda/conference-perchee/



