La conférence perchée – Ronan Moinet, TU – Théâtre Universitaire Nantes, Nantes

La conférence perchée – Ronan Moinet Mardi 24 mars, 18h30 TU – Théâtre Universitaire Nantes Loire-Atlantique

Tarif plein 5€, gratuit pour les étudiants de Nantes Université

Début : 2026-03-24T18:30:00+01:00 – 2026-03-24T20:00:00+01:00

Comment les plantes perçoivent-elles le monde ? Nous est-il possible de sortir de notre prisme animal pour toucher du doigt l’expérience végétale ?

Voici les deux questions auxquelles Ronan Moinet tente de répondre avec son projet Perché. Ainsi, l’artiste Ronan Moinet a vécu 7 journées, sans interruption, au printemps 2022, en totale autonomie et à 25 mètres du sol dans un arbre de la métropole nantaise : un chêne bicentenaire (Quercus robur). Il raconte son aventure dans la Conférence Perchée.

La conférence dure 1h et sera suivie d’un temps d’échange de 30 minutes avec le public.

Interprète : Ronan Moinet

Production : Bruit vert

TU – Théâtre Universitaire Nantes 11 Chemin de la Censive du Tertre, Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

Conférence performée

Bruit vert