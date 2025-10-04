La Conférence Swing Bibliothèque Louis Aragon Amiens

La Conférence Swing Samedi 4 octobre, 15h30 Bibliothèque Louis Aragon Somme

Début : 2025-10-04T15:30 – 2025-10-04T16:15

Fin : 2025-10-04T15:30 – 2025-10-04T16:15

La Conférence Swing, par Anna Stevens (chanteuse) et Galaad Moutoz (pianiste)

La conférence Swing est un spectacle familial autour de l’histoire du swing (jazz américain des années 30 et 40), et est né de l’envie de faire partager ses musiques, ses danses et de ressentir son énergie. On y joue, on y danse, on tape dans les mains, on claque des doigts, tout en racontant l’histoire de cette musique, ses origines, ses caractéristiques et de ses grandes figures qui ont marqué leur époque. Un spectacle vibrant, dansant et ludique, accessible à tous !

Samedi 4 octobre -15h30

Tout public

Durée : 45 min

Sur inscription

Bibliothèque Louis Aragon 50 Rue de la République, 80000 Amiens, France Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 0322971010 https://bibliotheques.amiens.fr Arrêt de bus : Musée / Nicole Fontaine / Jacobins / Laurendeau / Cirque Jules Verne

Laeticia Saune