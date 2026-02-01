La confiance en soi Atelier enfant Les Bucoliques Le Tréport

La confiance en soi Atelier enfant

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime

Début : 2026-02-25 15:00:00

fin : 2026-02-25 16:00:00

2026-02-25

La confiance en soi, atelier de lecture, créativité et jeux. Pour les enfants de 5 à 10 ans. Participation 12€ Sur inscription. .

Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 72 71 24 21 librairie@lesbucoliques.fr

