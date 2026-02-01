La confiance en soi Atelier enfant Les Bucoliques Le Tréport
La confiance en soi Atelier enfant Les Bucoliques Le Tréport mercredi 25 février 2026.
La confiance en soi Atelier enfant
Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 15:00:00
fin : 2026-02-25 16:00:00
Date(s) :
2026-02-25
La confiance en soi, atelier de lecture, créativité et jeux. Pour les enfants de 5 à 10 ans. Participation 12€ Sur inscription. .
Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 72 71 24 21 librairie@lesbucoliques.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La confiance en soi Atelier enfant
L’événement La confiance en soi Atelier enfant Le Tréport a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers