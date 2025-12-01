La Confibulle de la Mère Noël La Halle aux grains Toucy
La Confibulle de la Mère Noël La Halle aux grains Toucy samedi 20 décembre 2025.
La Confibulle de la Mère Noël
La Halle aux grains 7 Rue Paul Defrance Toucy Yonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 16:00:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Spectacle Musical, dès 3 ans, magique, joyeux…et inter-actif !
Mère noël est dans sa cuisine, elle prépare sa bonne confibulle à la mirabulle. Cette fabuleuse recette magique transmise par grand-mère noël.Mais CAAAAtastrophe ! à son réveil la marmite a disparu. Avec l’aide des enfants, entre gags, émotions et chansons la mère noël trouvera t’elle le glouton voleur de confibulle ?
Un spectacle imaginé par la compagnie du bout du ciel avec un décor magique ! .
La Halle aux grains 7 Rue Paul Defrance Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté acitspectacles@gmail.com
L’événement La Confibulle de la Mère Noël Toucy a été mis à jour le 2025-12-13 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !