La Confibulle de la Mère Noël La Halle aux grains Toucy

La Confibulle de la Mère Noël

La Halle aux grains 7 Rue Paul Defrance Toucy Yonne

Gratuit

Début : 2025-12-20 16:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Spectacle Musical, dès 3 ans, magique, joyeux…et inter-actif !

Mère noël est dans sa cuisine, elle prépare sa bonne confibulle à la mirabulle. Cette fabuleuse recette magique transmise par grand-mère noël.Mais CAAAAtastrophe ! à son réveil la marmite a disparu. Avec l’aide des enfants, entre gags, émotions et chansons la mère noël trouvera t’elle le glouton voleur de confibulle ?

Un spectacle imaginé par la compagnie du bout du ciel avec un décor magique ! .

La Halle aux grains 7 Rue Paul Defrance Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté acitspectacles@gmail.com

