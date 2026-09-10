La confrérie du gâteau basque Cambo-les-Bains
dimanche 4 octobre 2026 · Cambo-les-Bains
Informations pratiques
Cambo-les-Bains
La confrérie du gâteau basque
Centre-ville Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:30:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
9h30 : Défilé du Parc Saint-Joseph vers l’Eglise Saint-Laurent.
10h : Messe des confréries, animée par le choeur Arraga.
11h15 : Défilé des confréries en musique de l’Eglise Saint-Laurent vers la Mairie de Cambo-les-Bains.
12h : 17ème Chapitre de la Confrérie du gâteau basque, intronisations de personnalités.
En cas de pluie : 9h. Défilé de la salle Etxehandia vers l’Eglise Saint-Laurent, Chapitre de la Confrérie du gâteau basque après la Messe et cérémonie d’intronisations à l’église, puis défilé des Confréries en musique de l’Eglise Saint-Laurent vers la salle Etxehandia. .
Centre-ville Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25 info@cambolesbains.com
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English : La confrérie du gâteau basque
L’événement La confrérie du gâteau basque Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Cambo les Bains
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