Informations pratiques

Cambo-les-Bains

La confrérie du gâteau basque

Centre-ville Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:30:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

9h30 : Défilé du Parc Saint-Joseph vers l’Eglise Saint-Laurent.

10h : Messe des confréries, animée par le choeur Arraga.

11h15 : Défilé des confréries en musique de l’Eglise Saint-Laurent vers la Mairie de Cambo-les-Bains.

12h : 17ème Chapitre de la Confrérie du gâteau basque, intronisations de personnalités.

En cas de pluie : 9h. Défilé de la salle Etxehandia vers l’Eglise Saint-Laurent, Chapitre de la Confrérie du gâteau basque après la Messe et cérémonie d’intronisations à l’église, puis défilé des Confréries en musique de l’Eglise Saint-Laurent vers la salle Etxehandia. .

Centre-ville Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25 info@cambolesbains.com

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English : La confrérie du gâteau basque

L’événement La confrérie du gâteau basque Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Cambo les Bains