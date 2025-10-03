LA CONJURATION DES PAZZI Montpellier

LA CONJURATION DES PAZZI Montpellier vendredi 3 octobre 2025.

25 Rue Sainte-Ursule Montpellier Hérault

Vendredi 3 octobre 17h30

Entrée libre adhérents externes 5€ disponible sur le Pass Culture .

25 Rue Sainte-Ursule Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 27 82 dante.montpellier@yahoo.fr

English :

Conference

The conjuration of the Pazzis

Jean-Luc PESCHAUD

German :

Konferenz

Die Verschwörung der Pazzi

Jean-Luc PESCHAUD

Italiano :

Conferenza

La cospirazione dei Pazzi

Jean-Luc PESCHAUD

Espanol :

Conferencia

La conspiración de los Pazzi

Jean-Luc PESCHAUD

