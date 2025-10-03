LA CONJURATION DES PAZZI Montpellier

LA CONJURATION DES PAZZI Montpellier vendredi 3 octobre 2025.

LA CONJURATION DES PAZZI

25 Rue Sainte-Ursule Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03
fin : 2025-10-03

Date(s) :
2025-10-03

Conférence
La conjuration des Pazzi
Jean-Luc PESCHAUD
Vendredi 3 octobre 17h30
Conférence
La conjuration des Pazzi
Jean-Luc PESCHAUD

Entrée libre adhérents externes 5€ disponible sur le Pass Culture   .

25 Rue Sainte-Ursule Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 27 82  dante.montpellier@yahoo.fr

English :

Conference
The conjuration of the Pazzis
Jean-Luc PESCHAUD

German :

Konferenz
Die Verschwörung der Pazzi
Jean-Luc PESCHAUD

Italiano :

Conferenza
La cospirazione dei Pazzi
Jean-Luc PESCHAUD

Espanol :

Conferencia
La conspiración de los Pazzi
Jean-Luc PESCHAUD

L’événement LA CONJURATION DES PAZZI Montpellier a été mis à jour le 2025-09-27 par 34 OT MONTPELLIER