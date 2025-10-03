LA CONJURATION DES PAZZI Montpellier
25 Rue Sainte-Ursule Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 27 82 dante.montpellier@yahoo.fr
English :
Conference
The conjuration of the Pazzis
Jean-Luc PESCHAUD
German :
Konferenz
Die Verschwörung der Pazzi
Jean-Luc PESCHAUD
Italiano :
Conferenza
La cospirazione dei Pazzi
Jean-Luc PESCHAUD
Espanol :
Conferencia
La conspiración de los Pazzi
Jean-Luc PESCHAUD
