La conquête spatiale Maison de la Vie Associative et Citoyenne Paris mardi 16 septembre 2025.

La

conquête spatiale, la science-fiction l’avait rêvée, les hommes

l’ont faite : aller dans l’espace, marcher sur la

lune ! La première séance reviendra sur cette

formidable épopée scientifique et technologique. Des aspects

plus contemporains de la conquête spatiale seront abordés ensuite :

quels en sont les enjeux géo-politiques, militaires, et

économiques ? Mais la conquête spatiale reste aussi une

expérience humaine : une lecture théâtrale illustrera des

aspects de la vie de Katherine Johnson, une des grandes pionnières

de cette aventure.

16

septembre, Maison de la Vie Associative et Citoyenne, 76 rue Daguerre : Roland Lehoucq (astrophysicien, Institut de

recherche sur les lois fondamentales de l’Univers du CEA) – Le

voyage vers la Lune, de la fiction à la réalité.

23

septembre, Annexe de la Mairie, Salle Gisèle Halimi, 26 rue Mouton-Duvernet : Irénée Régnauld (doctorant en sociologie à

l’EHESS/INSA)

– Retour sur terre :

aspects géo-politiques, militaires et économiques de la conquête

spatiale.

30

septembre, Maison de la Vie Associative et Citoyenne, 76 rue Daguerre : Carole Trebor (autrice) et deux comédiens

– Combien de pas jusqu’à la lune ? Une

lecture théâtrale d’un roman biographique sur Katherine Johnson,

mathématicienne noire américaine qui a

calculé les trajectoires du premier alunissage.

Cycle de trois conférences sur le thème de la conquête spatiale.

Du mardi 16 septembre 2025 au mardi 30 septembre 2025 :

gratuit

Public jeunes et adultes.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne 76, rue Daguerre 75014 Les mardis 16 et 30 septembreParis

https://up14.blog4ever.com/ +33610483230 universite.populaire14@laposte.net