La conservation du patrimoine, Couvent des Jacobins, Toulouse

La conservation du patrimoine 22 février – 8 mars Couvent des Jacobins Haute-Garonne

Animation comprise dans le billet d’entrée | Se référer aux dates et horaires indiquées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-22T11:30:00+01:00 – 2026-02-22T12:00:00+01:00

Fin : 2026-03-08T11:30:00+01:00 – 2026-03-08T12:00:00+01:00

Le Couvent des Jacobins : un lieu chargé d’histoire, une restauration continue

Cette visite vous plongera au cœur des principes et des pratiques de conservation qui, hier comme aujourd’hui, façonnent notre patrimoine. Vous vous attarderez sur les restaurations autour du cloître et de la chapelle Saint Antonin, deux ailes du couvent aux défis de préservation bien différents.

Un bâti qui s’adapte aux objectifs et besoins de ses époques

Le Couvent des Jacobins, joyau de l’architecture médiévale, a traversé des périodes mouvementées. Transformé en caserne militaire au XIXe siècle, il a bénéficié dès cette époque de travaux de restauration pour préserver son intégrité malgré son usage détourné. Aujourd’hui, ce monument fait face à un nouveau défi : la réparation de sa toiture prévue pour 2025. Cette opération illustre la continuité d’un engagement envers la conservation du patrimoine.

Couvent des Jacobins Place des Jacobins, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 22 23 82 https://www.jacobins.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.couvent-jacobins.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10229415529420 »}] Monument iconique de Toulouse, le Couvent des Jacobins accueille différents événements culturels tout au long de l’année : des concerts, des festivals dans le cloître et des expositions dans l’ancien réfectoire du couvent. Métro : ligne A – station Capitole

Sous forme de visite flash, découvrez comment, à travers les siècles, préserver un monument a toujours été un défi essentiel pour transmettre l’histoire et la culture aux générations futures.