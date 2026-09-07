La conservation préventive, un jeu d’enfant, Grand-Plage – Médiathèque et archives de Roubaix, Roubaix
samedi 19 septembre 2026 · Grand-Plage - Médiathèque et archives de Roubaix · Roubaix
Informations pratiques
La conservation préventive, un jeu d’enfant Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Grand-Plage – Médiathèque et archives de Roubaix Nord
Gratuit – Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Essayez le memory des photos de bâtiments disparus ou restaurés, découvrez le petit hôpital des livres ou faites la course du montage de boîte d’archives pour vous initier à la protection de documents anciens.
Grand-Plage – Médiathèque et archives de Roubaix 2 rue pierre Motte Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France
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© Médiathèque de Roubaix La Grand-Plage
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