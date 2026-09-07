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La conservation préventive, un jeu d’enfant, Grand-Plage – Médiathèque et archives de Roubaix, Roubaix

samedi 19 septembre 2026 · Grand-Plage - Médiathèque et archives de Roubaix · Roubaix

La conservation préventive, un jeu d’enfant, Grand-Plage – Médiathèque et archives de Roubaix, Roubaix

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Grand-Plage - Médiathèque et archives de Roubaix
Adresse
2 rue pierre Motte
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord
Tarif
Gratuit - Entrée libre

La conservation préventive, un jeu d’enfant Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Grand-Plage – Médiathèque et archives de Roubaix Nord

Gratuit – Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Essayez le memory des photos de bâtiments disparus ou restaurés, découvrez le petit hôpital des livres ou faites la course du montage de boîte d’archives pour vous initier à la protection de documents anciens.

Grand-Plage – Médiathèque et archives de Roubaix 2 rue pierre Motte Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France
Essayez le memory des photos de bâtiments disparus ou restaurés, découvrez le petit hôpital des livres ou faites la course du montage de boîte d’archives pour vous initier à la protection de anciens.… conservation patrimoine roubaisien

© Médiathèque de Roubaix La Grand-Plage

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