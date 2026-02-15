La Conserverie Orchestre CMF de la Corrèze Centre culturel La Conserverie Lubersac

La Conserverie Orchestre CMF de la Corrèze

Concert de L’ Orchestre CMF de La Corrèze sous la direction de Sophie Marsaleix.

La CMF Corrèze (Confédération Musicale de France) réunit les harmonies, bandas, ensembles instrumentaux et écoles de musique du département.

La CMF Corrèze accompagne les associations musicales dans leurs projets artistiques et pédagogiques.

La musique est avant tout un espace de rencontre et de partage.

La CMF Corrèze défend des valeurs essentielles transmission, accessibilité, engagement et convivialité.

La cheffe d’orchestre Sophie Marsaleix a effectué son cursus musical au Conservatoire à Rayonnement Régional de Limoges puis au Conservatoire de Châteauroux. Elle a obtenu après 2 ans de formation mon DEM de cornet puis mon DEM de Trompette. Elle a suivi une formation classique et très orientée sur les ensembles à vents tel que les formations d’harmonies.

