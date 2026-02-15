La Conserverie Patrice CARMOUZE Éloge de l’à peu près Centre culturel La Conserverie Lubersac

La Conserverie Patrice CARMOUZE Éloge de l’à peu près

Centre culturel La Conserverie Avenue du château Lubersac Corrèze

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28

En une plaisante divagation, Patrice Carmouze nous promène de Nietzsche à Trenet, des moines bulgares aux transhumanistes, prenant son piano à témoin quand le fil de son discours s’emmêle… parce qu’on a beau dire, mais c’est mieux quand tout finit par des chansons !

Qu’est-ce que l’à-peu-près ? Sinon cette conviction grandement partagée de savoir ce qu’on ne sait pas ?

Dans notre société, tout le monde (c’est-à-dire n’importe qui) a le sentiment de pouvoir donner son avis sur tout. Moins on maîtrise un sujet, plus on s’en fait le connaisseur !

Places numérotées. .

Centre culturel La Conserverie Avenue du château Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 20 00 laconserverie@lubersacpompadour.fr

