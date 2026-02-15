La Conserverie Patrice CARMOUZE Éloge de l’à peu près Centre culturel La Conserverie Lubersac
La Conserverie Patrice CARMOUZE Éloge de l’à peu près Centre culturel La Conserverie Lubersac samedi 28 février 2026.
La Conserverie Patrice CARMOUZE Éloge de l’à peu près
Centre culturel La Conserverie Avenue du château Lubersac Corrèze
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
En une plaisante divagation, Patrice Carmouze nous promène de Nietzsche à Trenet, des moines bulgares aux transhumanistes, prenant son piano à témoin quand le fil de son discours s’emmêle… parce qu’on a beau dire, mais c’est mieux quand tout finit par des chansons !
Qu’est-ce que l’à-peu-près ? Sinon cette conviction grandement partagée de savoir ce qu’on ne sait pas ?
Dans notre société, tout le monde (c’est-à-dire n’importe qui) a le sentiment de pouvoir donner son avis sur tout. Moins on maîtrise un sujet, plus on s’en fait le connaisseur !
Places numérotées. .
Centre culturel La Conserverie Avenue du château Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 20 00 laconserverie@lubersacpompadour.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Conserverie Patrice CARMOUZE Éloge de l’à peu près
L’événement La Conserverie Patrice CARMOUZE Éloge de l’à peu près Lubersac a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme Terres de Corrèze