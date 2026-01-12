La Conserverie Présentation de la saison 2026 Centre culturel La Conserverie Lubersac

La Conserverie Présentation de la saison 2026

Centre culturel La Conserverie Avenue du château Lubersac Corrèze

Le pôle culture du Pays de Lubersac-Pompadour vous convie à une soirée de présentation de sa saison culturelle 2026.

Au programme La Conserverie, les médiathèques, la Micro-Folie.

18h visite du lieu,

19h présentation de la saison. .

Centre culturel La Conserverie Avenue du château Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 20 00 laconserverie@lubersacpompadour.fr

