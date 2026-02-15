La Conserverie Spectacle de danse de l’ACPP Centre culturel La Conserverie Lubersac

La Conserverie Spectacle de danse de l’ACPP

Centre culturel La Conserverie Avenue du château Lubersac Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Un show par les groupes adultes et enfants de l’ACPP

L’Association Culturelle du Pays de Pompadour (ACPP) vous propose un spectacle de danses où se mêle plusieurs disciplines tel que la danse classique, la danse moderne, le modern jazz, la danse contemporaine ou le street jazz, mais également claquettes et techniques de cabaret.

Deux représentations 14h (enfants, ado et adultes) et 16h (ado et adultes)

Ouverture des portes à 13h30 et 15h30 Fermeture des portes à 13h55 et 15h55)

Pas de réservation.

Entrée libre au chapeau. .

Centre culturel La Conserverie Avenue du château Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 20 00 laconserverie@lubersacpompadour.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Conserverie Spectacle de danse de l’ACPP

L’événement La Conserverie Spectacle de danse de l’ACPP Lubersac a été mis à jour le 2026-02-15 par Office de Tourisme Terres de Corrèze