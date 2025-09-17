La Constellation 2.0 Médiathèque de Chevillon Chevillon

La Constellation 2.0 Médiathèque de Chevillon Chevillon mercredi 17 septembre 2025.

La Constellation 2.0 Mercredi 17 septembre, 14h00 Médiathèque de Chevillon Haute-Marne

Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-17T14:00:00 – 2025-09-17T16:00:00

Fin : 2025-09-17T14:00:00 – 2025-09-17T16:00:00

Une découpeuse vinyle est une machine, contrôlée par ordinateur, qui découpe différentes formes et lettres dans de fines feuilles plastifiées autocollantes (les vinyles), selon une image vectorielle du résultat attendu. Grâce à cet outil on peut customiser ses objets (cahiers, agendas, sacs…) réaliser une signalétique pour son domicile, concevoir des cartes de vœux, customiser des meubles…. Lors de cet atelier vous pourrez vous initier à la découpe vinyle puis repartir avec vos créations.

Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est 03 25 04 95 70 https://www.facebook.com/mediatheque.chevillon [{« type »: « email », « value »: « media-chevillon@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325049570 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100006447252171 »}]

Découverte de la découpeuse vinyle