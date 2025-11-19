La Constellation 2.0 Médiathèque de Sommevoire Sommevoire

La Constellation 2.0 Médiathèque de Sommevoire Sommevoire mercredi 19 novembre 2025.

La Constellation 2.0 Mercredi 19 novembre, 10h00 Médiathèque de Sommevoire Haute-Marne

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T10:00:00+01:00 – 2025-11-19T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-19T10:00:00+01:00 – 2025-11-19T11:00:00+01:00

Médiathèque de Sommevoire 2 rue du pont 52220, Sommevoire Sommevoire 52220 Haute-Marne Grand Est 03 25 55 04 21 https://www.facebook.com/Mediathequedesommevoire/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 55 04 21 »}, {« type »: « email », « value »: « media-sommevoire@agglo-saintdizier.fr »}]

Viens analyser des objets du quotidien et découvre plein de surprises avec le microscope numérique ! Atelier

Canva