La Constellation bricole Médiathèque de Chevillon Chevillon

La Constellation bricole Mercredi 10 septembre, 14h00 Médiathèque de Chevillon Haute-Marne

Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-10T14:00:00 – 2025-09-10T16:00:00
Fin : 2025-09-10T14:00:00 – 2025-09-10T16:00:00

Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est 03 25 04 95 70 https://www.facebook.com/mediatheque.chevillon media-chevillon@agglo-saintdizier.fr
Création d’objet décoratif sur la base du recyclage