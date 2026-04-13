La Constellation bricole, Médiathèque de Chevillon, Chevillon
La Constellation bricole, Médiathèque de Chevillon, Chevillon mercredi 15 avril 2026.
La Constellation bricole Mercredi 15 avril, 14h00 Médiathèque de Chevillon Haute-Marne
Entrée libre sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T16:00:00+02:00
Fabrication de savon maison sous la houlette de Virginie Simon.
Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est 03 25 04 95 70 https://www.facebook.com/mediatheque.chevillon [{« type »: « email », « value »: « media-chevillon@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325049570 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100006447252171 »}]
Création d’objet décoratif sur la base du recyclage
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