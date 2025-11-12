La Constellation Bricole Médiathèque du Val de Blaise Wassy

La Constellation Bricole Médiathèque du Val de Blaise Wassy mercredi 12 novembre 2025.

La Constellation Bricole Mercredi 12 novembre, 14h00 Médiathèque du Val de Blaise Haute-Marne

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-12T14:00:00 – 2025-11-12T15:30:00

Fin : 2025-11-12T14:00:00 – 2025-11-12T15:30:00

Voyage au Moyen-Age en créant des vitraux.

Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 08 70 https://www.facebook.com/mediatheque.wassy/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 04 08 70 »}]

L’art du Moyen-Age vitraux bricolage