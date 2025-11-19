La Constellation Bricole Médiathèque du Val de Blaise Wassy
La Constellation Bricole Mercredi 19 novembre, 14h00 Médiathèque du Val de Blaise Haute-Marne
sur inscription
Viens fabriquer ton propre portrait Renaissance !
Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 08 70 https://www.facebook.com/mediatheque.wassy/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 04 08 70 »}]
La Renaissance bricolage renaissance