La Constellation Bricole Médiathèque du Val de Blaise Wassy

La Constellation Bricole Mercredi 26 novembre, 14h00 Médiathèque du Val de Blaise Haute-Marne

sur inscription

2025-11-26T14:00:00 – 2025-11-26T15:30:00

Début : 2025-11-26T14:00:00 – 2025-11-26T15:30:00

Fin : 2025-11-26T14:00:00 – 2025-11-26T15:30:00

Viens écouter des histoires de dinosaures et fabriquer ton préféré en apprenant ses caractéristiques.

Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 08 70 https://www.facebook.com/mediatheque.wassy/

Le temps des dinosaures dinosaures