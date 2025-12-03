La Constellation Bricole Médiathèque du Val de Blaise Wassy
La Constellation Bricole Médiathèque du Val de Blaise Wassy mercredi 3 décembre 2025.
La Constellation Bricole Mercredi 3 décembre, 14h00 Médiathèque du Val de Blaise Haute-Marne
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-03T14:00:00 – 2025-12-03T15:30:00
Fin : 2025-12-03T14:00:00 – 2025-12-03T15:30:00
Lectures de contes de Noël et fabriquation de boules de Noël en métal repoussé.
Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 08 70 https://www.facebook.com/mediatheque.wassy/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 04 08 70 »}]
Atelier de Noël noël