La Constellation Bricole, Médiathèque du Val de Blaise, Wassy

La Constellation Bricole Mercredi 8 avril, 14h00 Médiathèque du Val de Blaise Haute-Marne

sur inscription

Début : 2026-04-08T14:00:00+02:00 – 2026-04-08T15:30:00+02:00

Fin : 2026-04-08T14:00:00+02:00 – 2026-04-08T15:30:00+02:00

Lectures d’Italie et création d’une glace magique qui change de couleur.

Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 08 70 https://www.facebook.com/mediatheque.wassy/

Les glaces à l’Italienne Italie glace