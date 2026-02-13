La Constellation Cuisine, Médiathèque du Val de Blaise, Wassy
La Constellation Cuisine Mercredi 15 avril, 14h00 Médiathèque du Val de Blaise Haute-Marne
sur inscription
Lecture et confection d’un goûter Italien !
Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 08 70 https://www.facebook.com/mediatheque.wassy/
Goûter Italien Italie cuisine