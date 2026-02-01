La Constellation de la Grande Casserole (COMÉDIE DRAMATIQUE) Théo Théâtre PARIS

Jackie, l’agent de Charlie, vient visiter son amie d’enfance qui n’est autre que la plus grande star de son carnet d’adresses à l’occasion de son emménagement.

Elle la trouve euphorique par tous ces changements. Charlie voit la vie en grand et entraine Jackie dans une série de scènes absurdes, de disputes, d’éclats de rire, de chansons, de danse… Mais Jackie, terre à terre, la fait se questionner : serait-ce le début de la fin de sa carrière ? Et si des vieilles casseroles refaisaient surface ?

Pour des âmes-sœurs rien n’a de fin, ni une carrière, ni l’amitié. Pour notre plus grand plaisir, Jackie suit Charlie des sommets de la folie jusqu’aux portes de l’enfer.

Cette comédie originale burlesque, poétique, tendre et absurde explore l’amitié, la folie, le monde du spectacle et ses faux-semblants.

AUTEUR

Pierre BORION

COMPAGNIE

Compagnie le Rideau Reprisé

MISE EN SCÈNE

Pierre BORION

ARTISTES

Gwen BANCAREL, Charlotte LALARME

Jusqu’où ira Jackie par amitié pour que Charlie continue de croire en ses rêves ?

Du mercredi 18 février 2026 au mercredi 29 avril 2026 :

mercredi

de 20h00 à 21h00

payant Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Théo Théâtre 20 rue Théodore Deck 75015 PARIS

https://www.theotheatre.com/programmation/la-constellation-de-la-grande-casserole +33698468653 courbier.leonard@theotheatre.com



