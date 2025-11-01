La Constellation Jardine Médiathèque du Val de Blaise Wassy
La Constellation Jardine Médiathèque du Val de Blaise Wassy mercredi 18 février 2026.
La Constellation Jardine Mercredi 18 février 2026, 14h00 Médiathèque du Val de Blaise Haute-Marne
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-18T14:00:00 – 2026-02-18T15:30:00
Fin : 2026-02-18T14:00:00 – 2026-02-18T15:30:00
Lecture fleuries et rempotage !
Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 08 70 https://www.facebook.com/mediatheque.wassy/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 04 08 70 »}]
Des fleurs pour la médiathèque jardinage