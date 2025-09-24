La Constellation joue Médiathèque de Chevillon Chevillon

La Constellation joue Médiathèque de Chevillon Chevillon

La Constellation joue Médiathèque de Chevillon Chevillon mercredi 24 septembre 2025.

La Constellation joue Mercredi 24 septembre, 14h30 Médiathèque de Chevillon Haute-Marne

Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-24T14:30:00 – 2025-09-24T16:00:00
Fin : 2025-09-24T14:30:00 – 2025-09-24T16:00:00

Les résidents du foyer de vie ADAMS, viendront partager avec petits et grands des jeux de société originaux de type « coopératifs » fabriqués par leurs soins.

Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est 03 25 04 95 70 https://www.facebook.com/mediatheque.chevillon [{« type »: « email », « value »: « media-chevillon@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325049570 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100006447252171 »}]
Jeux coopératifs avec Ludoder