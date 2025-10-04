La constellation joue. Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier

Samedi 4 octobre, 14h00 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne

Passez un moment en famille pour vous amuser et découvrir de nombreux jeux de société sans vous soucier de lire les règles…Ludo’sphère est là pour tout vous expliquer !

Tout public

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}]

Jeux de société avec Ludo’sphere Jeux