La Constellation raconte Médiathèque Judith Magre, Montier-en-Der La Porte du Der

La Constellation raconte Médiathèque Judith Magre, Montier-en-Der La Porte du Der mercredi 8 octobre 2025.

La Constellation raconte Mercredi 8 octobre, 10h00 Médiathèque Judith Magre, Montier-en-Der Haute-Marne

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-08T10:00:00 – 2025-10-08T11:00:00

Fin : 2025-10-08T10:00:00 – 2025-10-08T11:00:00

Médiathèque Judith Magre, Montier-en-Der 10 bis place de l’hôtel de ville 52220 Montier-en-der La Porte du Der 52220 Montier-en-Der Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0325076434 »}, {« type »: « email », « value »: « media-montierender@agglo-saintdizier.fr »}]

Lectures terrifiantes et sanglantes à l’approche d’Halloween ! histoires lectures