La Constellation se fait des films Médiathèque de Sommevoire Sommevoire
La Constellation se fait des films Médiathèque de Sommevoire Sommevoire mercredi 17 décembre 2025.
La Constellation se fait des films Mercredi 17 décembre, 10h00 Médiathèque de Sommevoire Haute-Marne
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-17T10:00:00 – 2025-12-17T11:00:00
Fin : 2025-12-17T10:00:00 – 2025-12-17T11:00:00
L’incroyable épopée d’un robot, l’unité ROZZUM 7134 alias « Roz », qui après avoir fait naufrage sur une île déserte, doit apprendre à s’adapter à un environnement hostile en nouant petit à petit des relations avec les animaux de l’île.
Médiathèque de Sommevoire 2 rue du pont 52220, Sommevoire Sommevoire 52220 Haute-Marne Grand Est 03 25 55 04 21 https://www.facebook.com/Mediathequedesommevoire/ [{« type »: « email », « value »: « media-sommevoire@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325550421 »}]
Projection du film pour les enfants, le Robot sauvage réalisé par Chris Sanders Projection
Canva