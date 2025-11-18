La Constellation se fait des films Médiathèque de Sommevoire Sommevoire

La Constellation se fait des films Mercredi 17 décembre, 10h00 Médiathèque de Sommevoire Haute-Marne

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-17T10:00:00 – 2025-12-17T11:00:00

Fin : 2025-12-17T10:00:00 – 2025-12-17T11:00:00

L’incroyable épopée d’un robot, l’unité ROZZUM 7134 alias « Roz », qui après avoir fait naufrage sur une île déserte, doit apprendre à s’adapter à un environnement hostile en nouant petit à petit des relations avec les animaux de l’île.

Médiathèque de Sommevoire 2 rue du pont 52220, Sommevoire Sommevoire 52220 Haute-Marne Grand Est 03 25 55 04 21 https://www.facebook.com/Mediathequedesommevoire/ [{« type »: « email », « value »: « media-sommevoire@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325550421 »}]

Projection du film pour les enfants, le Robot sauvage réalisé par Chris Sanders Projection

