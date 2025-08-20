La construction de l’ELT UMS Pythéas CNRS Aix Marseille Université Saint-Michel-l’Observatoire

Début : Mercredi 2025-08-20 18:00:00

fin : 2025-08-20 19:00:00

2025-08-20

Conférence par Philippe Gitton

Ingénieur responsable de l’assemblage et de l’intégration du miroir primaire de l’ELT European Southern Observatory

UMS Pythéas CNRS Aix Marseille Université Observatoire de Haute-Provence

Saint-Michel-l’Observatoire 04870 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 70 64 00 ohp.visites@osupytheas.fr

English :

Lecture by Philippe Gitton

Engineer in charge of assembling and integrating the primary mirror for the ELT European Southern Observatory

German :

Vortrag von Philippe Gitton

Ingenieur, verantwortlich für den Zusammenbau und die Integration des Hauptspiegels des ELT European Southern Observatory

Italiano :

Conferenza di Philippe Gitton

Ingegnere responsabile dell’assemblaggio e dell’integrazione dello specchio primario dell’ELT Osservatorio Europeo Australe

Espanol :

Conferencia de Philippe Gitton

Ingeniero responsable del montaje e integración del espejo primario del ELT Observatorio Europeo Austral

