La construction de l’ELT UMS Pythéas CNRS Aix Marseille Université Saint-Michel-l’Observatoire

La construction de l’ELT UMS Pythéas CNRS Aix Marseille Université Observatoire de Haute-Provence Saint-Michel-l’Observatoire Alpes-de-Haute-Provence
Début : Mercredi 2025-08-20 18:00:00
fin : 2025-08-20 19:00:00
2025-08-20
Conférence par Philippe Gitton
Ingénieur responsable de l’assemblage et de l’intégration du miroir primaire de l’ELT European Southern Observatory
UMS Pythéas CNRS Aix Marseille Université Observatoire de Haute-Provence
Saint-Michel-l’Observatoire 04870 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 70 64 00 ohp.visites@osupytheas.fr
English :
Lecture by Philippe Gitton
Engineer in charge of assembling and integrating the primary mirror for the ELT European Southern Observatory
German :
Vortrag von Philippe Gitton
Ingenieur, verantwortlich für den Zusammenbau und die Integration des Hauptspiegels des ELT European Southern Observatory
Italiano :
Conferenza di Philippe Gitton
Ingegnere responsabile dell’assemblaggio e dell’integrazione dello specchio primario dell’ELT Osservatorio Europeo Australe
Espanol :
Conferencia de Philippe Gitton
Ingeniero responsable del montaje e integración del espejo primario del ELT Observatorio Europeo Austral
