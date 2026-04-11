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La construction du barrage de Marèges Liginiac

La construction du barrage de Marèges Liginiac

La construction du barrage de Marèges Liginiac samedi 11 avril 2026.

Adresse : 8 Rue du Stade

Ville : 19160 Liginiac

Département : Corrèze

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : samedi 11 avril 2026

Heure de début : 20:45:00

Tarif :

Liginiac

La construction du barrage de Marèges

8 Rue du Stade Liginiac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:45:00
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

Alors que le barrage de Marèges a été mis en eau et inauguré en 1935, une animation sera organisée à la salle des fêtes à propos de l’édification de ce chef d’œuvre d’André Coyne.

A cette occasion, sous l’égide de Liginiac Patrimoine, Hervé Moreau présentera Il était une fois en Corrèze le barrage de Marèges , court-métrage documentaire réalisé par l’Atelier Cinéma du Collège Voltaire d’Ussel avec la participation de Bernard et de Véronique Valade.

Puis le public pourra voir Marèges, le far-west de l’électricité , diaporama sonorisé présentant à travers des photos et cartes postales d’époque la vallée de la Haute DORDOGNE, la construction de ce fleuron du patrimoine industriel et le développement du tourisme en Haute-Corrèze.

Des échanges auront lieu après la projection et le verre de l’amitié clora la soirée.   .

8 Rue du Stade Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 16 46 58 

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English :

L’événement La construction du barrage de Marèges Liginiac a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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