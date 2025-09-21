La construction plus que millénaire d’une mini-cathédrale. Eglise d’Avesnes-Les-Aubert Avesnes-les-Aubert

La construction plus que millénaire d'une mini-cathédrale. Dimanche 21 septembre, 16h00 Eglise d'Avesnes-Les-Aubert Nord

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Le monument le plus emblématique de la commune nous raconte son histoire plus que millénaire.

La construction de l’église d’Avesnes-Les-Aubert a débuté il y a plus d’un millénaire à un endroit stratégique déjà considéré comme sacré par les anciens. Il est au carrefour d’un réseau de communications à partir duquel s’est développé le « Grand Village ». Les agrandissements ont été décidés en deux étapes dans une remarquable continuité pour faire face à l’accroissement de la population. Le « Grand Village était devenu la capitale des mulquiniers (tisserands de lin à la cave) au 19ème siècle. Les conflits armés ont conduit par ailleurs à transformer à deux reprises le beffroi, autrement dit le clocher, qui avait aussi un rôle militaire. Le bâtiment utilise des matériaux locaux traditionnels. Ses caractéristiques sont ceux d’une mini-cathédrale. Son architecture s’inspire des constructions religieuses les plus anciennes en intégrant dans sa structure des proportions, des dimensions et des figures géométriques à fort contenu spirituel.

Eglise d'Avesnes-Les-Aubert Place de l'église 59129 Avesnes-les-Aubert Avesnes-les-Aubert 59129 Nord Hauts-de-France +33 3 27 37 18 34 Une église plus que millénaire qui raconte son histoire, celle de ses habitants et de sa région.

Journées européennes du patrimoine 2025

carte postale de l’église avant et après 1918