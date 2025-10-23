La Contre soirée by Paradoxe La Dame de Canton Paris

La Contre soirée by Paradoxe La Dame de Canton Paris jeudi 23 octobre 2025.

…pendant que ton copain se fait un bière pong dans le jardin, et que les plus motivés enflamme la piste de danse ?

De celle où chaque pièce devient une histoire à part entière….

8 ARTISTES

8 PIÈCES

Bienvenue dans ta contre soirée parisienne préférée !

TakeCare (Rap funk)

Killian (Pop RNB)

Aysse (Slam aux influences rap)

MargauxRZ (Pop électro)

Carla Scav (Darkpop électro)

Aistr (Pop folk)

Lyoss (RNB Jazzy)

Zohelice (Pop électro)

Vous voyez ce moment dans une soirée où tu pars avec ta meilleure pote dans la cuisine discuter pendant des heures…

Le jeudi 23 octobre 2025

de 19h30 à 23h00

payant

De 8 à 10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-23T22:30:00+02:00

fin : 2025-10-24T02:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-23T19:30:00+02:00_2025-10-23T23:00:00+02:00

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Située sur les quais de Seine, au pied de la bibliothèque François Mitterrand, La Dame de Canton, authentique jonque chinoise, est un espace de vie aux multiples facettes.



A la fois salle de concert, club, restaurant et terrasse saisonnière, c’est un lieu de rencontre, d’échange, de partage.



Que vous soyez amateur de pop/ rock /folk, de chanson française ou de musiques actuelles, la programmation se veut éclectique dans une atmosphère festive et chaleureuse.



Depuis 20 ans, La Dame de Canton s’est imposée comme un acteur incontournable de la scène culturelle parisienne en rassemblant des artistes d’horizons différents avec toujours un seul mot d’ordre : la qualité. En y associant pluridisciplinarité, musiques émergentes, cultures alternatives et esprit festif. La Dame de Canton a ainsi maintes fois prouvé son statut de défricheur de talents et fait partie des lieux majeurs de la diffusion des musiques actuelles dans le paysage culturel et artistique parisien. Paris

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m)

Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.damedecanton.com/event-details/la-contre-soiree-by-paradoxe