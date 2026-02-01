La contre-soirée de la Saint Valentin Thionville
La contre-soirée de la Saint Valentin
34 rue de la Tour Thionville Moselle
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2026-02-14 19:00:00
Blind-test spécial chanson d’amour (et de rupture).Tout public
34 rue de la Tour Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 57 08 10 90
Blind-test special love (and break-up) song.
