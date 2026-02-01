La contre-soirée de la Saint Valentin

34 rue de la Tour Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Blind-test spécial chanson d’amour (et de rupture).Tout public

0 .

34 rue de la Tour Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 57 08 10 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Blind-test special love (and break-up) song.

L’événement La contre-soirée de la Saint Valentin Thionville a été mis à jour le 2026-02-05 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME