La Contrebande : les voix des femmes prennent la scène au Théâtre de la Concorde Théâtre de la Concorde Paris

La Contrebande : les voix des femmes prennent la scène au Théâtre de la Concorde Théâtre de la Concorde Paris mercredi 15 octobre 2025.

Dix monologues de femmes, issus du théâtre, du cinéma ou de la réalité, se croisent dans un concert-lecture porté par cinq grandes actrices et la musicienne Emily Loizeau. Echos poétiques, récits de combat, luttes d’émancipation : un chœur de résistances au féminin. Parce que la parole des femmes, dans sa force, sa complexité et sa diversité, trouve ici une scène pour résonner haut et clair. Une soirée pour celles qui parlent, qui luttent, qui refusent le silence.

Le Théâtre de la Concorde accueille une soirée exceptionnelle par Fabrice Melquiot où la parole des femmes prend toute sa puissance, entre textes intimes et luttes collectives.

Le mercredi 15 octobre 2025

de 20h00 à 21h30

payant

De 8 à 25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-15T23:00:00+02:00

fin : 2025-10-16T00:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-15T20:00:00+02:00_2025-10-15T21:30:00+02:00

Théâtre de la Concorde 1, avenue Gabriel 75008 Paris